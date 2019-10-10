Правительство одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Правительство России одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении инвестиций, доработает документ за две недели, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, предполагается, что власть и бизнес будут заключать инвестиционные соглашения для проектов от 1,5 миллиарда рублей, а за нарушение их условий будет предусмотрена взаимная ответственность.

"Сегодня правительство одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений, который так долго ждали и ждут предпринимателя", - сказал Силуанов. Он подчеркнул, что инвестиции, в первую очередь, отечественные, нужно дополнительно стимулировать. Согласно законопроекту, государство гарантирует стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, влияющих на инвестиции.

"Что предлагается законопроектом? Первое - предлагается все нормы, которые влияют на инвестиционную окупаемость проектов, обеспечить стабильность неприменения ухудшающих норм в течение трех лет после введения таких норм", - сказал глава Минфина.

"Второе - предлагается заключение специальных соглашений с предпринимателями, которые вкладывают инвестиции в объеме от 1,5 миллиардов рублей. Эти соглашения будут гарантией для неизменности отдельных налогов, законодательства в области технического регулирования, градостроительного регулирования - всего того, что беспокоит наших предпринимателей", - продолжил он.

По словам Силуанова, заключение таких соглашений создает гражданско-правовую основу для исполнения этих договоренностей. "Предусмотрена ответственность как государства, так и предпринимателей за исполнение соответствующих соглашений. В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб. Точно так же мы будем требовать и выполнения обязательств по выполнению инвестиционных проектов со стороны наших предпринимателей. Такие соглашения будут иметь взаимную ответственность", - подчеркнул он.