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РИА Новости

Правительство одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций

13:55 10.10.2019 (обновлено: 14:31 10.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости/Прайм. Правительство России одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении инвестиций, доработает документ за две недели, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, предполагается, что власть и бизнес будут заключать инвестиционные соглашения для проектов от 1,5 миллиарда рублей, а за нарушение их условий будет предусмотрена взаимная ответственность.
"Сегодня правительство одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений, который так долго ждали и ждут предпринимателя", - сказал Силуанов. Он подчеркнул, что инвестиции, в первую очередь, отечественные, нужно дополнительно стимулировать. Согласно законопроекту, государство гарантирует стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, влияющих на инвестиции.
"Что предлагается законопроектом? Первое - предлагается все нормы, которые влияют на инвестиционную окупаемость проектов, обеспечить стабильность неприменения ухудшающих норм в течение трех лет после введения таких норм", - сказал глава Минфина.
"Второе - предлагается заключение специальных соглашений с предпринимателями, которые вкладывают инвестиции в объеме от 1,5 миллиардов рублей. Эти соглашения будут гарантией для неизменности отдельных налогов, законодательства в области технического регулирования, градостроительного регулирования - всего того, что беспокоит наших предпринимателей", - продолжил он.
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По словам Силуанова, заключение таких соглашений создает гражданско-правовую основу для исполнения этих договоренностей. "Предусмотрена ответственность как государства, так и предпринимателей за исполнение соответствующих соглашений. В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб. Точно так же мы будем требовать и выполнения обязательств по выполнению инвестиционных проектов со стороны наших предпринимателей. Такие соглашения будут иметь взаимную ответственность", - подчеркнул он.
По его словам, сегодня было много дискуссий, и законопроект будет дорабатываться. "Мы договорились, что в течение двухнедельного срока доработаем законопроект, такое поручение дал председатель правительства, и внесем его в Государственную думу. Мы заинтересованы в том, чтобы положения законопроекта вступили в силу, начиная со следующего года. Будем работать с парламентариями для того, чтобы этот законопроект был рассмотрен, будем просить, чтобы он был принят в осеннюю сессию работы парламента", - заявил Силуанов.
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