СМИ сообщили о девяти пострадавших при взрыве на предприятии в Австрии

ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве на территории предприятия по утилизации мусора в коммуне Хершинг, входящую в округ Линц (Верхняя Австрия), сообщает в четверг издание Kronen Zeitung.
Инцидент произошёл около 8.00 (9.00 мск). При взрыве в одном из помещений предприятия пострадали девять человек, трое из них получили серьёзные ранения.
В настоящий момент в помещении никого нет. На место прибыли сотрудники пожарной и спасательной службы, а также полиция. По данным издания, около 250 пожарных пытаются спасти хотя бы одно помещение, два уже полностью разрушены.
Предприятие располагается на территории аэропорта Линц-Хершинг, инцидент на авиасообщении не сказался.