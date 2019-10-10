СМИ сообщили о девяти пострадавших при взрыве на предприятии в Австрии

Инцидент произошёл около 8.00 (9.00 мск). При взрыве в одном из помещений предприятия пострадали девять человек, трое из них получили серьёзные ранения.

В настоящий момент в помещении никого нет. На место прибыли сотрудники пожарной и спасательной службы, а также полиция. По данным издания, около 250 пожарных пытаются спасти хотя бы одно помещение, два уже полностью разрушены.