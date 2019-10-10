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РИА Новости

Юрист прокомментировал предложение наказывать родителей за курящих детей

12:33 10.10.2019
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
Сломанная сигарета в пепельнице. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Появление в КоАП ответственности родителей за курящих несовершеннолетних детей вернет российское законодательство в прошлый век, считает юрист Сергей Михайлов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.
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"В уголовном законодательстве есть такой термин - объективное вменение. Это когда лицо привлекают к ответственности за то, что он не совершал и к чему не имеет отношения. Классический пример объективного вменения – статья 58 кодекса РСФСР 1926 года, по которой к ответственности привлекали членов семьи изменников Родины. За бежавшего за границу военнослужащего его родных в рамках законодательства отправляли в ссылку в Сибирь. Этот пример весьма яркий, но на его фоне становится очевидно, что такой подход должен остаться в истории, ему нет места в современных законах и правилах", - сказал Михайлов РИА Новости.
Он отметил, что семейный кодекс является достаточным регулятором отношений родителей и детей.
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Подражание взрослым: курящие родители становятся плохим примером для детей
"В семейном кодексе обговаривается вовлечение родителями или законными представителями детей в употребление спиртного или наркотических веществ, однако это самое вовлечение необходимо доказать. Статьи 1073 и 1074 ГК РФ прямо обговаривают, что за причиненный несовершеннолетним вред отвечают родители, если не докажут, что вред возник не по их вине, последняя формулировка здесь первостепенна. Виноваты ли родители миллионов курящих россиян в том, что их чада пристрастились к табаку, или это всё-таки ответственность самого гражданина, хоть и не взрослого?" – задался вопросом Михайлов.
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