Юрист прокомментировал предложение наказывать родителей за курящих детей

"В уголовном законодательстве есть такой термин - объективное вменение. Это когда лицо привлекают к ответственности за то, что он не совершал и к чему не имеет отношения. Классический пример объективного вменения – статья 58 кодекса РСФСР 1926 года, по которой к ответственности привлекали членов семьи изменников Родины. За бежавшего за границу военнослужащего его родных в рамках законодательства отправляли в ссылку в Сибирь. Этот пример весьма яркий, но на его фоне становится очевидно, что такой подход должен остаться в истории, ему нет места в современных законах и правилах", - сказал Михайлов РИА Новости.