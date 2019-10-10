"Минск-2" предусматривает разведение сил на ряде участков, заявил Зеленский

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения по Донбассу предусматривают разведение сил еще на ряде участков в регионе, отвод сил там Киев не может себе позволить.

"Что касается разведения (сил - ред.). Кстати, в минских соглашениях есть разведение еще некоторых, вы знаете, да? Которые мы не можем себе позволить. Что мне с этим делать? Я не могу себе это позволить… Отвожу (силы – ред.) там, где могу обеспечить ситуацию с безопасностью, и все", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.