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РИА Новости

Презентация исследования о представлении России в зарубежных СМИ

12:33 10.10.2019
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14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования МИА "Россия сегодня" "Осьминог-1".
Участники:
- директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ;
- руководитель портала ИноСМИ Алексей ДУБОСАРСКИЙ.

Специалисты МИА "Россия сегодня" проанализировали 82 тысячи публикаций о России, вышедшие в первом полугодии 2019 года в топ-СМИ семи ведущих западных держав. Насколько объективную картину России рисуют западные СМИ? Следует ли они декларируемым ими стандартам сбалансированной журналистики?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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