В МИД оценили заявление экс-генсека НАТО о вступлении Грузии в Альянс

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская сторона относится к заявлению экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, предложившего рассмотреть возможность вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии, как к заявлению отставника, РФ в целом негативно относится к попыткам втягивания Тбилиси в НАТО, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

Ранее Расмуссен предложил рассмотреть возможность вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии.

"Мы относимся к этому заявлению, как к заявлению отставника", - сказал собеседник агентства, комментируя слова Расмуссена, добавив, что "он не генсек НАТО"

"У нас позиция принципиальная, что мы, в целом, негативно относимся к попыткам втягивания Грузии в НАТО, естественно, во всех наших контактах представителями Запада, Грузии обращаем внимание на опасность такого рода шагов, которые не будут способствовать региональной безопасности", - сказал он.

По его мнению, такие действия "точно не помогут нормализации двухсторонних отношений и не помогут нормализации отношений Грузии с соседями, включая Абхазию и Южную Осетию".

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.