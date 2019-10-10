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РИА Новости

В МЧС отметили дефицит средств на оснащение спецтехники в проекте бюджета

12:07 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МЧС России Николай Гречушкин на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил недостаток средств в бюджете РФ на оснащение и обслуживание спецтехники ведомства.
На заседании в четверг комитет обсуждал проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. На заседании комитета замминистра отметил, что ежегодно покупается около 400 единиц техники, однако из строя ежегодно выходит почти 1,5 тысячи.
"То есть картина такая: две единицы техники покупаем, восемь единиц техники ежегодно списано", - отметил Гречушкин.
Он также отметил плачевное состояние многих единиц техники, а также запредельный срок ее эксплуатации. По его словам, отсутствуют необходимые запчасти, а работа многих действующих единиц "поддерживается силами и энтузиазмом личного состава".
"Потребность в технике составляет более 18 тысяч единиц на общую сумму 147 миллиардов рублей", - добавил Гречушкин.
"Дополнительная потребность (в технике) всеми федеральными органами (Минфин и Минпромторг) признана обоснованной. Однако в рамках формирования федерального бюджета Минфином дополнительная потребность не учтена. Правительственная комиссия по бюджетным корректировкам планируются дополнительные выделения МЧС России бюджетные ассигнования на указанные цели в 2020 году - 1 миллиард, в 2021 - 1,5 миллиарда, в 2022 - 2 миллиарда рублей вместо 37, которые крайне необходимы", - заявил Гречушкин.
Он подчеркнул, что отсутствие дополнительных средств на оснащение техники "не позволит достигнуть надлежащего уровня технической готовности реагирующих подразделений и, соответственно, обеспечить условия для снижения гибели людей и ущерба от чрезвычайных ситуаций и масштабных пожаров".
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