В МЧС отметили дефицит средств на оснащение спецтехники в проекте бюджета

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замглавы МЧС России Николай Гречушкин на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил недостаток средств в бюджете РФ на оснащение и обслуживание спецтехники ведомства.

На заседании в четверг комитет обсуждал проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. На заседании комитета замминистра отметил, что ежегодно покупается около 400 единиц техники, однако из строя ежегодно выходит почти 1,5 тысячи.

"То есть картина такая: две единицы техники покупаем, восемь единиц техники ежегодно списано", - отметил Гречушкин.

Он также отметил плачевное состояние многих единиц техники, а также запредельный срок ее эксплуатации. По его словам, отсутствуют необходимые запчасти, а работа многих действующих единиц "поддерживается силами и энтузиазмом личного состава".

"Потребность в технике составляет более 18 тысяч единиц на общую сумму 147 миллиардов рублей", - добавил Гречушкин.

"Дополнительная потребность (в технике) всеми федеральными органами (Минфин и Минпромторг) признана обоснованной. Однако в рамках формирования федерального бюджета Минфином дополнительная потребность не учтена. Правительственная комиссия по бюджетным корректировкам планируются дополнительные выделения МЧС России бюджетные ассигнования на указанные цели в 2020 году - 1 миллиард, в 2021 - 1,5 миллиарда, в 2022 - 2 миллиарда рублей вместо 37, которые крайне необходимы", - заявил Гречушкин.