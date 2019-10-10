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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине планируют привить от гриппа половину населения

11:48 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Более 40% жителей Вологодской области - свыше 265 тысяч человек сделали прививки от гриппа, из них 71,5 тысяч детей, всего планируется привить более половины населения в этом году, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
"В осенний сезон планируется привить против гриппа половину населения Вологодской области, в том числе 64% детского населения, что составит почти 157 тысяч детей", - рассказала РИА Новости главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.
Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок отечественными препаратами, которые поступают из федерального центра, дополнительно к ним вакцины от гриппа закупаются и на средства областного бюджета – на это выделено более 4 миллионов рублей.
Главный эпидемиолог добавила, что вакцины зарекомендовали себя эффективно, они разработаны с учетом штаммов вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне.
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Она отметила, что в последние годы Вологодчине удается избегать эпидемии гриппа, в первую очередь из-за того, что удаётся вакцинировать половину населения и создать так называемый "эпидемический щит".
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Вологодская областьЗдоровье - Общество
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