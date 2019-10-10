На Вологодчине планируют привить от гриппа половину населения

ВОЛОГДА, 10 окт – РИА Новости. Более 40% жителей Вологодской области - свыше 265 тысяч человек сделали прививки от гриппа, из них 71,5 тысяч детей, всего планируется привить более половины населения в этом году, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

"В осенний сезон планируется привить против гриппа половину населения Вологодской области, в том числе 64% детского населения, что составит почти 157 тысяч детей", - рассказала РИА Новости главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.

Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок отечественными препаратами, которые поступают из федерального центра, дополнительно к ним вакцины от гриппа закупаются и на средства областного бюджета – на это выделено более 4 миллионов рублей.

Главный эпидемиолог добавила, что вакцины зарекомендовали себя эффективно, они разработаны с учетом штаммов вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне.