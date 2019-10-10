СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф обратил внимание на отсутствие в России ответственности за фишинг.

Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, социальных сетей.

"Мы посмотрели на сравнительный анализ ответственности, которая есть в нашей стране, в США и Европе. Допустим, фишинг сейчас самое распространенное преступление в Российской Федерации. Мы за прошлый год мониторили примерно 135 тысяч номеров телефонов, с которых шло нападение на наших клиентов. В России ответственность ноль, в США пять лет тюрьмы, в Великобритании - десять лет", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.

"За скимминг (вид мошенничества с банковскими картами, который предусматривает использование различных устройств типа "скиммер" - ред.) только была введена ответственность, и проблема очень сильно упала. В России была введена ответственность до семи лет, в США - до 20 лет за скимминг. Dos-атаки - тоже недавно введена ответственность в России до семи лет, в США - до 20 лет", - сообщил он.

По его словам, за спам в России штраф до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а в Америке - пять лет тюрьмы.