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РИА Новости

Греф обратил внимание на отсутствие в России ответственности за фишинг

11:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф обратил внимание на отсутствие в России ответственности за фишинг.
Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, социальных сетей.
"Мы посмотрели на сравнительный анализ ответственности, которая есть в нашей стране, в США и Европе. Допустим, фишинг сейчас самое распространенное преступление в Российской Федерации. Мы за прошлый год мониторили примерно 135 тысяч номеров телефонов, с которых шло нападение на наших клиентов. В России ответственность ноль, в США пять лет тюрьмы, в Великобритании - десять лет", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.
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"За скимминг (вид мошенничества с банковскими картами, который предусматривает использование различных устройств типа "скиммер" - ред.) только была введена ответственность, и проблема очень сильно упала. В России была введена ответственность до семи лет, в США - до 20 лет за скимминг. Dos-атаки - тоже недавно введена ответственность в России до семи лет, в США - до 20 лет", - сообщил он.
По его словам, за спам в России штраф до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а в Америке - пять лет тюрьмы.
"Набор преступлений и ответственность за них, конечно, принципиально разный. Но самый главный даже не этот вопрос, а скорость реагирования. Если мы говорим о фишинге, то нужно сотрудничество телеком-операторов, регуляторов и правоохранителей. Без такой координации, какую бы ты супер-современную и надежную систему не построил, ты не можешь никого привлечь к ответственности. Это вопрос о создании таких коллаборативных систем", - добавил Греф.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефСШАЭкономика
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