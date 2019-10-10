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РИА Новости

В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России

11:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Лидер Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш выступает за отмену экономических санкций ЕС в отношении России.
"Сегодня я считаю, что политические санкции в отношении России должны сохраняться, а экономические санкции должны быть отменены", – заявил лидер PSL в эфире телеканала TCN.
При этом он заявил, что экономические санкции "не работают". "Какой эффект дали эти санкции? Российский уголь поставляется, Германия договаривается с Россией", – добавил Косиняк-Камыш.
PSL участвует в парламентских выборах, которые пройдут в Польше 13 октября, и имеет хорошие шансы получить представительство в сейме и сенате.
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Санкции в отношении РоссииПольшаВ мире
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