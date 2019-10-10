В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России

"Сегодня я считаю, что политические санкции в отношении России должны сохраняться, а экономические санкции должны быть отменены", – заявил лидер PSL в эфире телеканала TCN.

При этом он заявил, что экономические санкции "не работают". "Какой эффект дали эти санкции? Российский уголь поставляется, Германия договаривается с Россией", – добавил Косиняк-Камыш.