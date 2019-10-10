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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Француз" режиссера Андрея Смирнова

11:16 10.10.2019
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17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Француз" режиссера Андрея Смирнова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер и продюсер Андрей СМИРНОВ;
- актеры Михаил ЕФРЕМОВ и Антон РИВАЛЬ.

Фильм "Француз" выйдет в широкий прокат в России 31 октября. В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х. В ролях: Михаил Ефремов, Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон.

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