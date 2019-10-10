Пресс-показ фильма "Француз" режиссера Андрея Смирнова

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17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Француз" режиссера Андрея Смирнова и творческая встреча с создателями картины.