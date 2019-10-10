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РИА Новости

Министры будущего правительства Крыма пройдут конкурс и теледебаты

11:15 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о старте кадрового проекта "Твое правительство", который позволит определить кандидатов на министерские портфели с помощью многоступенчатого конкурса, видеопрезентаций, теледебатов и собеседования с главой региона.
"Сегодня в Крыму стартует кадровый проект "Твое правительство", который направлен на повышение качества кадрового обеспечения органов исполнительной власти республики. Проект предполагает введение комплексной многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств участников, претендующих на замещение должностей министров. По сути, это новый механизм формирования руководящего состава совета министров Республики Крым", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Аксенов.
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Конкурсные процедуры пройдут в три этапа: оценку профессиональным качествам претендента даст наблюдательный совет, в состав которого входят вице-премьеры, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности, сообщил Аксенов. Кроме того, претенденты на министерские портфели должны будут представить видеопрезентацию о себе.
Претенденты пройдут тест на знание законодательства России. Завершающим этапом станут теледебаты, которые будут ретранслироваться по телевидению и на портале правительства. Оценку кандидатам дадут крымчане в электронном голосовании.
"По итогам дебатов останется два кандидата, которые перейдут на последний, четвертый этап – собеседование с главой Республики Крым. Победитель будет определен по результатам собеседования. Итоги проекта будут подведены в конце текущего года", - написал Аксенов.
Условия проекта опубликованы на портале правительства Крыма.
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