Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 60 мин и снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.