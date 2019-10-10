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РИА Новости

В Хабаровске завели уголовное дело после ЧП с катером

08:23 10.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за затонувшего на Амуре в Хабаровском крае катера, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Катер затонул пятого октября в районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота ". Пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.
"Органами СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной происшествия стало столкновение катера с неизвестным речным судном. Проводятся мероприятия по его установлению.
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