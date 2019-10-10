Аэропорт "Якутск" возобновил работу после отмены полетов из-за непогоды

"Вчера снег шел очень плотно, взлетно-посадочную полосу чистили практически беспрерывно. Кроме того, был боковой ветер и, самое главное, температура была переходная от -2° до 0°. А это очень опасно для полетов - снег падает и тут же тает, не было устойчивого мороза. Четыре рейса, осуществляемые воздушными судами Ан-24 были перенаправлены в запасной аэродром в Магане. В общей сложности был задержан прилет 13 рейсов и вылет 7 авиарейсов. Сегодня аэропорт с утра работает в штатном режиме", - рассказала Сандар.