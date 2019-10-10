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РИА Новости

Аэропорт "Якутск" возобновил работу после отмены полетов из-за непогоды

08:17 10.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Здание аэропорта в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт "Якутск" возобновил работу после отмены полетов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Сардаана Сандар.
В среду после 18.00 часов (местного времени) в международном аэропорту "Якутск" были отменены вылет и посадка воздушных судов авиакомпаний по причине обильных снежных осадков в городе.
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Как отметили в пресс-службе, в четверг аэропорт работает в штатном режиме с 6.40 часов (по местному времени).
"Вчера снег шел очень плотно, взлетно-посадочную полосу чистили практически беспрерывно. Кроме того, был боковой ветер и, самое главное, температура была переходная от -2° до 0°. А это очень опасно для полетов - снег падает и тут же тает, не было устойчивого мороза. Четыре рейса, осуществляемые воздушными судами Ан-24 были перенаправлены в запасной аэродром в Магане. В общей сложности был задержан прилет 13 рейсов и вылет 7 авиарейсов. Сегодня аэропорт с утра работает в штатном режиме", - рассказала Сандар.
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