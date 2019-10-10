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РИА Новости

Красноярский минздрав проверит поликлинику после информации о приписках

07:53 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Владимир Трефилов
КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Минздрав Красноярского края проверит поликлинику в региональном центре после информации в социальных сетях о приписках в итогах диспансеризации в медучреждении, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее депутат краевого заксобрания Илья Зайцев опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию о том, что красноярская поликлиника №4 "рисовала" итоги диспансеризации пациентов. Он отметил, что сотрудниками медучреждения самостоятельно вносились данные о прохождении двух этапов диспансеризации пациентов, тогда как те якобы даже не знали об этом, а некоторые физически не могли самостоятельно прийти на диспансеризацию.
"По фактам нарушений, озвученным в социальных сетях, будет дана оценка действиям персонала и администрации учреждения. Будет привлечена страховая организация, как орган, который непосредственно контролирует качество медпомощи, оказанной учреждением… Сейчас по плану четвертая поликлиника на большую контрольную проверку стоит на конец октября 2019 года. Такие большие плановые проверки проходят во всех медучреждениях раз в году", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что медучреждению не выгодно делать "приписки", так как стоимость диспансеризации составляет примерно 1700 рублей, а штраф, который накладывается за нарушение, примерно вдвое превышает эту стоимость. В 2018 году системных приписок не наблюдалось, чаще всего это был человеческий фактор.
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