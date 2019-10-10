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РИА Новости

Три человека погибли при пожаре в бане под Томском

07:36 10.10.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
Пожарные. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в Первомайском районе Томской области, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
По ее данным, пожар произошел поздно вечером в среду.
"В 22:48 (18.48 мск - ред.) поступило сообщение о загорании бани в н.п. Беляй Первомайского района. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 2 единицы техники. Погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
По данным главка, пожар потушили в течение 10 минут, площадь пожара составила 10,5 квадратных метров.
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