Три человека погибли при пожаре в бане под Томском

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в Первомайском районе Томской области, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
По ее данным, пожар произошел поздно вечером в среду.
"В 22:48 (18.48 мск - ред.) поступило сообщение о загорании бани в н.п. Беляй Первомайского района. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 2 единицы техники. Погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
По данным главка, пожар потушили в течение 10 минут, площадь пожара составила 10,5 квадратных метров.