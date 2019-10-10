Три человека погибли при пожаре в бане под Томском

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в Первомайском районе Томской области, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

По ее данным, пожар произошел поздно вечером в среду.

"В 22:48 (18.48 мск - ред.) поступило сообщение о загорании бани в н.п. Беляй Первомайского района. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 2 единицы техники. Погибли 3 человека", - говорится в сообщении.