Глава компании, продвигавшей ракету "Протон" на мировом рынке, покинул пост

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент коммерческой компании International Launch Services, которая занимается продвижением ракет "Протон" и "Ангара", Кёрк Пайшер покинул пост после рекордной по длительности миссии по выведению коммерческих спутников с помощью российской ракетной техники.

"Сегодня, 10 октября 2019 года, Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, мажоритарный акционер компании International Launch Services, Inc. (ILS), сообщает об уходе Кёрка Пайшера с поста президента компании ILS. До назначения преемника временно исполняющим обязанности президента компании будет Джон Пальме, директор по операционной деятельности", - говорится на сайте Центра Хруничева.

Об этом стало известно после завершения рекордной по длительности миссии по выведению двух зарубежных спутников на ракете "Протон" и разгонном блоке "Бриз-М".

Пайшер возглавил компанию в 2015 году, в период, когда компания SpaceX начала теснить российские ракеты-носители на мировом рынке космических запусков.

По данным открытых источников, у Центра Хруничева в настоящее время осталось три соглашения о намерениях с зарубежными партнерами по запуску их спутников, которые так и не переведены в твердый контракт. Речь о запуске спутника Anik G2V, Inmarsat-6 F2 и аппаратах SpaceDrones в качестве попутной нагрузки.