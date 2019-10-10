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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Глава компании, продвигавшей ракету "Протон" на мировом рынке, покинул пост

07:35 10.10.2019
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© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИРакета космического назначения "Протон-М"
Ракета космического назначения Протон-М
© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ
Ракета космического назначения "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент коммерческой компании International Launch Services, которая занимается продвижением ракет "Протон" и "Ангара", Кёрк Пайшер покинул пост после рекордной по длительности миссии по выведению коммерческих спутников с помощью российской ракетной техники.
"Сегодня, 10 октября 2019 года, Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, мажоритарный акционер компании International Launch Services, Inc. (ILS), сообщает об уходе Кёрка Пайшера с поста президента компании ILS. До назначения преемника временно исполняющим обязанности президента компании будет Джон Пальме, директор по операционной деятельности", - говорится на сайте Центра Хруничева.
Об этом стало известно после завершения рекордной по длительности миссии по выведению двух зарубежных спутников на ракете "Протон" и разгонном блоке "Бриз-М".
Пайшер возглавил компанию в 2015 году, в период, когда компания SpaceX начала теснить российские ракеты-носители на мировом рынке космических запусков.
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По данным открытых источников, у Центра Хруничева в настоящее время осталось три соглашения о намерениях с зарубежными партнерами по запуску их спутников, которые так и не переведены в твердый контракт. Речь о запуске спутника Anik G2V, Inmarsat-6 F2 и аппаратах SpaceDrones в качестве попутной нагрузки.
Кроме того, сообщается о планируемых изменениях организационной структуры компании и расширении пакета предлагаемых заказчикам услуг.
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Хочу стать космонавтомБриз-МКосмос - РИА НаукаSpaceXГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссия
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