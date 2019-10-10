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РИА Новости

Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября

05:45 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ТОКИО, 10 окт - РИА Новости. Министра обороны России Сергея Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на неназваные источники.
Как утверждает телеканал, в ходе визита состоятся переговоры Шойгу и министра Народных вооруженных сил Но Хван Чхоля. Телеканал отмечает, что визит состоится на фоне участившихся контактов двух стран после встречи на высшем уровне между президентом России и лидером КНДР Ким Чен Ыном в апреле этого года. В июле КНДР посетил заместитель министра обороны России.
Отмечается, что визит в КНДР главы оборонного ведомства России может быть совмещен с визитом в Китай.
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