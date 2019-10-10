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РИА Новости

В России аварий при горнорудных работах за год стало меньше почти вдвое

03:04 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкШахта "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Луганской области, где произошел взрыв метана
Шахта Схидкарбон в поселке Юрьевка Луганской области, где произошел взрыв метана
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахта "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Луганской области, где произошел взрыв метана. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество аварий на объектах горных работ и подземного строительства в России, в том числе угольных шахтах и предприятиях по переработке полезных ископаемых, сократилось в 2019 году почти в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Военизированные горноспасательные части были переданы в ведение МЧС России в соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2010 года. Ранее они подчинялись Минпромторгу, Минэнерго и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
"Горноспасатели МЧС ликвидировали 17 аварий с начала года. При этом квалифицированная медицинская помощь была оказана более 220 пострадавшим", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 2018 году таких аварий в стране было зарегистрировано более 30.
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По данным МЧС, военизированные горноспасательные части сейчас обслуживают более 1,2 тысячи объектов горных работ и подземного строительства, а также других опасных производств.
"С начала года на них силами горноспасателей МЧС выполнены более 90 технических работ, организовано свыше 130 дежурств при ведении огневых работ, обслужено почти 3 тысячи массовых взрывов, установлено более тысячи режимов проветривания в забоях", - добавил представитель ведомства.
Он отметил важность совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах горных работ, а также повышения уровня квалификации горноспасателей. Одно из мероприятий в этом направлении - всероссийские соревнования по тактической подготовке горноспасателей - пройдет в августе 2020 года в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области.
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Министерство энергетики РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияБезопасностьОбщество
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