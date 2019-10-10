В России аварий при горнорудных работах за год стало меньше почти вдвое

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество аварий на объектах горных работ и подземного строительства в России, в том числе угольных шахтах и предприятиях по переработке полезных ископаемых, сократилось в 2019 году почти в два раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Военизированные горноспасательные части были переданы в ведение МЧС России в соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2010 года. Ранее они подчинялись Минпромторгу, Минэнерго и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

"Горноспасатели МЧС ликвидировали 17 аварий с начала года. При этом квалифицированная медицинская помощь была оказана более 220 пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2018 году таких аварий в стране было зарегистрировано более 30.

По данным МЧС, военизированные горноспасательные части сейчас обслуживают более 1,2 тысячи объектов горных работ и подземного строительства, а также других опасных производств.

"С начала года на них силами горноспасателей МЧС выполнены более 90 технических работ, организовано свыше 130 дежурств при ведении огневых работ, обслужено почти 3 тысячи массовых взрывов, установлено более тысячи режимов проветривания в забоях", - добавил представитель ведомства.