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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение финансирования Саратовской и Магаданской областям

00:34 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство России рассмотрит на заседании в четверг выделение более 3,6 миллиарда рублей Саратовской области и свыше 1 миллиарда рублей Магаданской области на социальные расходы, сообщает пресс-служба кабмина.
"О предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Проектом распоряжения предусматривается предоставление средств в размере 3633,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства предлагается направить на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, строительство многоквартирных домов, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
"О предоставлении в 2019 году из федерального бюджета бюджету Магаданской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Проектом распоряжения предусматривается предоставление средств в размере 1089,07 миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
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