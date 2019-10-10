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РИА Новости

Кабмин обсудит проект об определении кадастровой стоимости недвижимости

00:32 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в закон, направленные на контроль определения кадастровой стоимости недвижимости при осуществлении государственной кадастровой оценки, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроект направлен на совершенствование отдельных положений федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" в целях недопущения определения необоснованной кадастровой стоимости при осуществлении государственной кадастровой оценки", - сказано в сообщении.
По законопроекту предлагается ввести ряд дополнительных мер для контроля кадастровой стоимости. В частности, предусматривается установление непрерывного надзора Росреестром за проведением государственной кадастровой оценки, а также изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.
Кроме того, законопроектом предусматривается установление личной ответственности руководителей бюджетных учреждений субъектов РФ, определяющих кадастровую стоимость, за качество их решений. Также предполагается установить правила о ретроспективном применении кадастровой стоимости, установленной на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости при её уменьшении.
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Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать повышению экономической обоснованности применения кадастровой стоимости, в том числе и при налогообложении.
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