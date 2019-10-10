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РИА Новости

Кабмин обсудит ответственность за незаконные пассажирские перевозки

00:31 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект, усиливающий ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, сообщает пресс-служба правительства.
"Законопроект разработан в соответствии с поручением президента России и предусматривает, в частности, повышение ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом путем введения дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правом вынесения постановления об административном наказании в виде дисквалификации или конфискации транспортного средства предлагается наделить суд путем внесения изменений в КоАП.
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