Наоми Кэмпбелл рассказала, почему до сих пор не готова стать матерью

"Если у тебя нет пары, это не значит, что ты одинок. Например, у меня попросту нет времени, чтобы скучать и быть одинокой, — объяснила Наоми Кэмпбелл. — Для меня еще очень важно сохранять отношения в тайне, поэтому я всегда переживаю из-за того, что с моей работой это невозможно. Но я знаю способы, которым меня научил Роберт Де Ниро".