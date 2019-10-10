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РИА Новости
Культура

Наоми Кэмпбелл рассказала, почему до сих пор не готова стать матерью

06:17 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о своем отношении к одиночеству и призналась, что в 49 лет все еще не готова стать матерью, сообщает Daily Mail.
По ее словам, она — мать для детей, которым оказывает благотворительную помощь.

"Пока своих детей у меня нет. Но я посмотрю, что вселенная мне преподнесет", — прокомментировала модель.

Она также рассказала о том, что не чувствует себя одинокой, несмотря на то, что не состоит в браке.

"Если у тебя нет пары, это не значит, что ты одинок. Например, у меня попросту нет времени, чтобы скучать и быть одинокой, — объяснила Наоми Кэмпбелл. — Для меня еще очень важно сохранять отношения в тайне, поэтому я всегда переживаю из-за того, что с моей работой это невозможно. Но я знаю способы, которым меня научил Роберт Де Ниро".

При этом супермодель не рассказала, каким именно способам ее научил актер.
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