Наоми Кэмпбелл рассказала, почему до сих пор не готова стать матерью

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о своем отношении к одиночеству и призналась, что в 49 лет все еще не готова стать матерью, сообщает Daily Mail.
По ее словам, она — мать для детей, которым оказывает благотворительную помощь.
"Пока своих детей у меня нет. Но я посмотрю, что вселенная мне преподнесет", — прокомментировала модель.
Она также рассказала о том, что не чувствует себя одинокой, несмотря на то, что не состоит в браке.
"Если у тебя нет пары, это не значит, что ты одинок. Например, у меня попросту нет времени, чтобы скучать и быть одинокой, — объяснила Наоми Кэмпбелл. — Для меня еще очень важно сохранять отношения в тайне, поэтому я всегда переживаю из-за того, что с моей работой это невозможно. Но я знаю способы, которым меня научил Роберт Де Ниро".
При этом супермодель не рассказала, каким именно способам ее научил актер.