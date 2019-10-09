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РИА Новости

Путин оценил работу ЦИК по разрешению спорных ситуаций на выборах

20:43 09.10.2019 (обновлено: 20:50 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Центризбирком РФ объективно и профессионально разбирался со спорными ситуациями во время избирательной кампании 2019 года, суды тоже должны вынести справедливые решения по имеющимся жалобам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, которая доложила ему о результатах единого дня голосования.
"Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения", - сказал глава государства.
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Путин отметил, что такие крупномасштабные события внутриполитической жизни "не проходят спокойно, гладко - всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами". По словам Путина, это естественный процесс.
Президент РФ отметил, что "итоги избирательной кампании в целом понятны". "Я Вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов Центральной избирательной комиссии и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах - и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране", - обратился Путин к Памфиловой.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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