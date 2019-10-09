Агиткампания Leave.EU извинилась за то, что назвала Меркель "фрицем"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Политическая кампания Leave.EU, выступающая за выход Великобритании из ЕС, принесла извинения за ранее появившуюся в ее Twitter публикацию, в которой в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель было употреблено пренебрежительное слово "kraut" (аналог русского "фриц").
По данным британского издания Guardian, ранее в Twitter агиткампании появилась публикация с фотографией, на которой Меркель была изображена с воздетой рукой. "Мы выиграли две мировые войны не для того, чтобы нами помыкал фриц", - гласила надпись на изображении, которое по оформлению напоминало агитационный плакат военных времен.
"Мы сожалеем", - говорится в сообщении политической кампании, опубликованном в Twitter.
При этом Leave.EU сделала ретвит записи одного из своих главных спонсоров - британского бизнесмена Аррона Бэнкса. "Команда Leave.EU зашла слишком далеко вчера, однако настоящее возмущение вызывает предложение Германии отделить Северную Ирландию от Великобритании. Мы удалим публикацию и принесем извинения", - написал Бэнкс в Twitter.
Поводом для публикации, за которую Leave.EU принесла извинения, стали появившиеся в прессе сообщения о том, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Меркель настаивала на необходимости по условиям соглашения по Brexit оставить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС.