Агиткампания Leave.EU извинилась за то, что назвала Меркель "фрицем"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Политическая кампания Leave.EU, выступающая за выход Великобритании из ЕС, принесла извинения за ранее появившуюся в ее Twitter публикацию, в которой в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель было употреблено пренебрежительное слово "kraut" (аналог русского "фриц").

Поводом для публикации, за которую Leave.EU принесла извинения, стали появившиеся в прессе сообщения о том, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Меркель настаивала на необходимости по условиям соглашения по Brexit оставить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС.