Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.

Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники Первого канала сообщило, что впервые за последние 15 лет в 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке, текст для российского участника сочинит поэт Михаил Гуцериев. На Первом канале воздержались от комментариев на эту тему.

"Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком", - сказал Киркоров РИА Новости.

Народный артист предложил на Евровидении раздать переводы русской песни или разместить ее в открытом доступе, чтобы жюри и зрители знали, о чем в ней поется.