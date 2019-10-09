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РИА Новости
Культура

Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении

16:46 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Бедрос Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.
Ранее агентство Regnum со ссылкой на источники Первого канала сообщило, что впервые за последние 15 лет в 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке, текст для российского участника сочинит поэт Михаил Гуцериев. На Первом канале воздержались от комментариев на эту тему.
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"Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком", - сказал Киркоров РИА Новости.
Народный артист предложил на Евровидении раздать переводы русской песни или разместить ее в открытом доступе, чтобы жюри и зрители знали, о чем в ней поется.
Киркоров также добавил, что не хотел бы стать автором песни. "Я не композитор, я певец, но это (исполнение на русском языке) хорошо", - заключил он.
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КультураБедрос КиркоровМихаил ГуцериевМосква
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