"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Крупнейшее событие в области популяризации науки, XIV Московский фестиваль NAUKA 0+, пройдет в российской столице с 12 по 14 октября. Его участниками станут около 1 млн человек — от дошкольников до именитых учёных. Главная тема фестиваля в этом году – Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.
Московский фестиваль NAUKA 0+ по традиции станет центральным событием Всероссийского Фестиваля науки. За три дня на нем состоятся более 2 тысяч мероприятий, в том числе лекции нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, кинопоказы, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.
В Москве будут работать более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения Фестиваля, например, Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.
В этом году к Фестивалю NAUKA 0+ присоединятся не только вузы, музеи и научные центры, но и школы. В рамках нового проекта "Ученые в школы" в 50 учреждениях среднего образования ведущие специалисты прочитают научно-популярные лекции. Организаторы Московского фестиваля науки – Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля Nauka 0+. В Фундаментальной библиотеке МГУ развернут стенд медиагруппы, ее корреспонденты будут работать на десятках площадок форума. На форуме выступит руководитель Центра разработки экспериментальных проектов "России сегодня" Далер Фатыхов.
Все гости фестиваля смогут посмотреть проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR) в специальной презентационной зоне агентства. Проекты также доступны в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные.
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