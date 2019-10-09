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РИА Новости

"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+

16:38 09.10.2019 (обновлено: 16:54 09.10.2019)
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Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Крупнейшее событие в области популяризации науки, XIV Московский фестиваль NAUKA 0+, пройдет в российской столице с 12 по 14 октября. Его участниками станут около 1 млн человек — от дошкольников до именитых учёных. Главная тема фестиваля в этом году – Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.
Московский фестиваль NAUKA 0+ по традиции станет центральным событием Всероссийского Фестиваля науки. За три дня на нем состоятся более 2 тысяч мероприятий, в том числе лекции нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, кинопоказы, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.
В Москве будут работать более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения Фестиваля, например, Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.
В этом году к Фестивалю NAUKA 0+ присоединятся не только вузы, музеи и научные центры, но и школы. В рамках нового проекта "Ученые в школы" в 50 учреждениях среднего образования ведущие специалисты прочитают научно-популярные лекции. Организаторы Московского фестиваля науки – Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля Nauka 0+. В Фундаментальной библиотеке МГУ развернут стенд медиагруппы, ее корреспонденты будут работать на десятках площадок форума. На форуме выступит руководитель Центра разработки экспериментальных проектов "России сегодня" Далер Фатыхов.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
4 октября, 17:58РИА Новости
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Все гости фестиваля смогут посмотреть проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR) в специальной презентационной зоне агентства. Проекты также доступны в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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