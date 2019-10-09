"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Крупнейшее событие в области популяризации науки, XIV Московский фестиваль NAUKA 0+, пройдет в российской столице с 12 по 14 октября. Его участниками станут около 1 млн человек — от дошкольников до именитых учёных. Главная тема фестиваля в этом году – Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.

Московский фестиваль NAUKA 0+ по традиции станет центральным событием Всероссийского Фестиваля науки. За три дня на нем состоятся более 2 тысяч мероприятий, в том числе лекции нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, кинопоказы, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.

В Москве будут работать более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения Фестиваля, например, Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.

В этом году к Фестивалю NAUKA 0+ присоединятся не только вузы, музеи и научные центры, но и школы. В рамках нового проекта "Ученые в школы" в 50 учреждениях среднего образования ведущие специалисты прочитают научно-популярные лекции. Организаторы Московского фестиваля науки – Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля Nauka 0+. В Фундаментальной библиотеке МГУ развернут стенд медиагруппы, ее корреспонденты будут работать на десятках площадок форума. На форуме выступит руководитель Центра разработки экспериментальных проектов "России сегодня" Далер Фатыхов.