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РИА Новости

Фестиваль филиппинских единоборств впервые пройдет в 2020 году в Москве

15:58 09.10.2019 (обновлено: 17:00 09.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПресс-конференция организаторов фестиваля филиппинских единоборств "Эскрима Кали Арнис"
Пресс-конференция организаторов фестиваля филиппинских единоборств Эскрима Кали Арнис
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Фестиваль филиппинских единоборств "Эскрима Кали Арнис" впервые пройдет в 2020 году в Москве, сообщили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" основатель всемирной федерации боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Дионисио Каньете и президент всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков.
По словам Каньете, история "Эскрима Кали Арнис" началась в XVI веке, когда к берегам Филиппин причалили португальские мореплаватели. "Пожалуй, Магеллан был первым европейцем, который увидел, как сражался наш народ. С приходом испанцев в течение нескольких веков это искусство было запрещено, но мы его не утратили. В 1972 году мы разработали систему правил филиппинского боя. Теперь боремся за признание "Эскрима Кали Арнис" олимпийским видом спорта", - рассказал он.
Особенностью этого вида единоборств является возможность защищаться либо вовсе без оружия, либо при помощи реального оружия. Но вначале работают с бамбуковыми палками и деревянными ножами - это обеспечивает безопасность процесса обучения в выработке устойчивых двигательных навыков. Как пояснили участники пресс-конференции, приемы борьбы позволяли невысоким и легким филиппинцам противостоять более рослому и сильному противнику. По их словам, эта борьба не требует ни выдающихся физических данных, ни "богатырской" силы, а только силы духа. И заниматься ею могут как юные, так и пожилые, как мужчины, так и женщины.
"В последние годы интерес к филиппинским единоборствам вырос. На сегодняшний день в Москве работают несколько мастеров "Эскрима Кали Арнис", которые открывают свои школы. Мы планируем провести фестиваль "Эскрима Кали Арнис" в 2020 году. У нас хороший контакт с посольством Филиппин. Сейчас мы уже выбираем площадку - прорабатываем вопрос проведения его на Старом Арбате. И второй вопрос, на которым мы работаем, - это участие спортсменов в фестивале Российского союза боевых искусств", - сообщил Шлычков.
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По мнению Шлычкова, филиппинские единоборства имеют в России не только спортивные перспективы. "Дело в том, что "Эскрима Кали Арнис" это не только спорт – это практические навыки для жизни. Филиппинское единоборство позволяет вырабатывать навыки обнаружения скрытого ношения оружия, небезопасных мест для нахождения и готовящейся атаке из криминальных побуждений", - пояснил он.
Кроме того, сообщил Шлычков, национальная филиппинская борьба вызывает интерес и у силовых структур для потенциального использования в горячих точках, "но акцент мы делаем все-таки на спортивной составляющей".
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МоскваФилиппиныСпортОбщество
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