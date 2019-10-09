Фестиваль филиппинских единоборств впервые пройдет в 2020 году в Москве

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Фестиваль филиппинских единоборств "Эскрима Кали Арнис" впервые пройдет в 2020 году в Москве, сообщили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" основатель всемирной федерации боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Дионисио Каньете и президент всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств Александр Шлычков.

По словам Каньете, история "Эскрима Кали Арнис" началась в XVI веке, когда к берегам Филиппин причалили португальские мореплаватели. "Пожалуй, Магеллан был первым европейцем, который увидел, как сражался наш народ. С приходом испанцев в течение нескольких веков это искусство было запрещено, но мы его не утратили. В 1972 году мы разработали систему правил филиппинского боя. Теперь боремся за признание "Эскрима Кали Арнис" олимпийским видом спорта", - рассказал он.

Особенностью этого вида единоборств является возможность защищаться либо вовсе без оружия, либо при помощи реального оружия. Но вначале работают с бамбуковыми палками и деревянными ножами - это обеспечивает безопасность процесса обучения в выработке устойчивых двигательных навыков. Как пояснили участники пресс-конференции, приемы борьбы позволяли невысоким и легким филиппинцам противостоять более рослому и сильному противнику. По их словам, эта борьба не требует ни выдающихся физических данных, ни "богатырской" силы, а только силы духа. И заниматься ею могут как юные, так и пожилые, как мужчины, так и женщины.

"В последние годы интерес к филиппинским единоборствам вырос. На сегодняшний день в Москве работают несколько мастеров "Эскрима Кали Арнис", которые открывают свои школы. Мы планируем провести фестиваль "Эскрима Кали Арнис" в 2020 году. У нас хороший контакт с посольством Филиппин. Сейчас мы уже выбираем площадку - прорабатываем вопрос проведения его на Старом Арбате. И второй вопрос, на которым мы работаем, - это участие спортсменов в фестивале Российского союза боевых искусств", - сообщил Шлычков.

По мнению Шлычкова, филиппинские единоборства имеют в России не только спортивные перспективы. "Дело в том, что "Эскрима Кали Арнис" это не только спорт – это практические навыки для жизни. Филиппинское единоборство позволяет вырабатывать навыки обнаружения скрытого ношения оружия, небезопасных мест для нахождения и готовящейся атаке из криминальных побуждений", - пояснил он.