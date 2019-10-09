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РИА Новости

СМИ: украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе

14:22 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители пропустили через блокпост в Кременном в Луганской области группу ветеранов, волонтеров и добровольцев, которые едут в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил, сообщает сайт "Громадьске ТВ" ("Общественное телевидение") со ссылкой на своего корреспондента.
Договорённость об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. По информации СМИ, ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост", в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли столкновения, полицейский один раз выстрелил в воздух.
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"Возле блокпоста столпилась большая очередь. Однако впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, в том числе с участниками акции. Сейчас колонна добровольцев движется в направлении Золотого", - говорится в сообщении.
Ранее "Национальный корпус" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) анонсировал акцию протеста против разведения войск на линии разграничения. Националисты заявили, что собираются оставаться на линии столкновения до тех пор, пока украинская власть не откажется от "формулы Штайнмайера". В случае, если разведение войск состоится, они намерены не покидать свои позиции и защищать поселок.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьООНВ мире
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