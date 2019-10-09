СК завел дело после обнаружения подпольного крематория медотходов в Кургане

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения несанкционированного склада медицинских отходов в Курганской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного складирования медицинских отходов в заброшенном складе по улице Омской в городе Кургане", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". На месте происшествия работают следователи совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Znak.com сообщило об обнаружении в центре Кургана площадки, где утилизировались медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, и трупы животных. Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.