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РИА Новости

СК завел дело после обнаружения подпольного крематория медотходов в Кургане

13:00 09.10.2019
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© Информационное агентство "Znak" / Никита ТелиженкоНезаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
© Информационное агентство "Znak" / Никита Телиженко
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения несанкционированного склада медицинских отходов в Курганской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного складирования медицинских отходов в заброшенном складе по улице Омской в городе Кургане", - говорится в сообщении.
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
09:40РИА Новости
В Кургане проведут экспертизу медотходов в найденном подпольном крематории
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". На месте происшествия работают следователи совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Znak.com сообщило об обнаружении в центре Кургана площадки, где утилизировались медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, и трупы животных. Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.
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Следственный комитет РФЧелябинскКурганТюменьРоссияПроисшествия
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Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
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