Экологический взвод ЦВО убрал более 4,5 тысячи тонн мусора в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, сообщает в среду ЦВО.

"Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России. Только в 2019 году военные экологи ЦВО собрали и доставили в места складирования более 1,5 тысячи тонн металла, перевыполнив план на 10%. Работы проводились в Арктической зоне в районе города Норильск Красноярского края", - говорится в сообщении.

В настоящее время подразделение экологов Центрального военного округа насчитывает до 30 человек, а также около 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.