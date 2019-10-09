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РИА Новости

Экологический взвод ЦВО убрал более 4,5 тысячи тонн мусора в Арктике

12:11 09.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМусор в Арктике
Мусор в Арктике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мусор в Арктике. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, сообщает в среду ЦВО.
"Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России. Только в 2019 году военные экологи ЦВО собрали и доставили в места складирования более 1,5 тысячи тонн металла, перевыполнив план на 10%. Работы проводились в Арктической зоне в районе города Норильск Красноярского края", - говорится в сообщении.
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В настоящее время подразделение экологов Центрального военного округа насчитывает до 30 человек, а также около 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.
Работа по очистке территории Арктики проводится в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2014 –2025 годы. С 2015 года на Новой Земле, островах Котельный и Врангеля, в Норильске идет сбор арктического мусора, в основном металлолома, уточняет ЦВО.
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Центральный военный округАрктикаОбщество
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