Совфед одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.

Инфляция в 2018 году составила 4,3%, ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом об бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ, отмечают сенаторы.

В заключении бюджетного комитета СФ подчеркивается, что исполнение бюджета по расходам выявило наличие резервов повышения эффективности. В частности, объемы средств, которые не используются в течение года, продолжают оставаться существенными. По мнению сенаторов, "целесообразно пересмотреть подход к организации работы с государственными программами РФ, предусмотрев более интенсивную работу с их паспортами в течение года".

С учетом предоставленной финансовой поддержки бюджетам регионов 2018 году их консолидированные бюджеты впервые за 10 лет были исполнены с профицитом в сумме 510,3 миллиарда рублей. Доходы 18 субъектов РФ более чем на 40% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Из них у 9 регионов доля безвозмездных поступлений составляет свыше 60%.