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РИА Новости

СМИ: жителя Подмосковья подозревают в убийстве жены, родившей мертвую дочь

11:05 09.10.2019 (обновлено: 14:24 09.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Химках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены, которая родила мертвого ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
По данным издания, в ночь на 2 октября у женщины начались схватки. Пара не стала вызывать скорую, роды прошли в квартире. Новорожденная девочка умерла. Точная причина смерти не сообщается.
Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на Машкинском кладбище, в могиле родственников. Спустя несколько дней муж избил жену, после чего она умерла.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 октября, 15:41Радио Sputnik
В Подмосковье отец покончил с собой после трагической смерти ребенка
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Московская областьРоссияПроисшествия
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