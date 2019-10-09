СМИ: жителя Подмосковья подозревают в убийстве жены, родившей мертвую дочь

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Химках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены, которая родила мертвого ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
По данным издания, в ночь на 2 октября у женщины начались схватки. Пара не стала вызывать скорую, роды прошли в квартире. Новорожденная девочка умерла. Точная причина смерти не сообщается.
Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на Машкинском кладбище, в могиле родственников. Спустя несколько дней муж избил жену, после чего она умерла.