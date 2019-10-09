Комитет ГД по охране здоровья поддержал проект о горячем питании в школах

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов.
Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября, авторами инициативы помимо Матвиенко стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций.
Комитет Госдумы по охране здоровья выступает соисполнителем по данному законопроекту. На заседании в среду думский комитет принял решение проект закона поддержать.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер ГД призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.