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РИА Новости

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

04:24 09.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
По данным ДЧС, подземные толчки были зафиксированы в 03.49 (00.49 мск) среды.
"Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на юго-восток от Алматы на территории Кегенского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 5.5. Глубина 10 км", - говорится в сообщении.
В селе Саты подземные толчки ощущались силой 3 балла, в Алма-Ате – 2 балла по шкале МSК-64.
"Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отмечается в сообщении.
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