В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.

По данным ДЧС, подземные толчки были зафиксированы в 03.49 (00.49 мск) среды.

"Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на юго-восток от Алматы на территории Кегенского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 5.5. Глубина 10 км", - говорится в сообщении.

В селе Саты подземные толчки ощущались силой 3 балла, в Алма-Ате – 2 балла по шкале МSК-64.