США побьют рекорд России по числу выходов в открытый космос за полет

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американскому астронавту Эндрю Моргану, находящемуся на Международной космической станции (МКС), предстоит выполнить девять выходов в открытый космос за один полет, сообщило НАСА.

Таким образом, Морган побьет рекорд российских космонавтов по количеству выходов за полет. В 1991-1992 годах Сергей Крикалёв совершил семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир". В 1997-1998 годах Анатолий Соловьёв повторил этот рекорд также на "Мире".

Во время своего первого космического полёта Морган уже совершил два выхода с борта МКС - 21 августа и 6 октября. Ему запланированы ещё два выхода (11 и 16 октября) с целью замены аккумуляторных батарей снаружи станции.

Кроме того, в ноябре-декабре Морган должен осуществить ещё пять выходов для ремонта спектрометра AMS-02.