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РИА Новости
Медиавойны

Комитет сената США в несколько раз занизил показатели популярности RT

03:11 09.10.2019 (обновлено: 10:55 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Специальный комитет по разведке сената США во второй части доклада о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году в несколько раз занизил данные о популярности телеканала RT.

"По состоянию на февраль 2019 года у RT было почти 3,3 миллиона глобальных подписчиков на своем канале YouTube. В 2013 году RT стал первым "новостным каналом", который заявил, что набрал один миллиард просмотров на YouTube, а в 2017-м канал YouTube RT набрал пять миллиардов просмотров", — говорится в 85-страничном докладе сенаторов США.

При этом, по подсчетам Google, на начало октября этого года число подписчиков канала RT составило почти 15 миллионов.
Кроме того, американские сенаторы упоминают доклад разведывательного сообщества США от января 2017 года, в котором также использовались устаревшие данные о работе RT, на что тогда прямо указали в телеканале.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Вчера, 22:23РИА Новости
Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"
Очевидно, комитет взял в расчет лишь один из 11 каналов RT на YouTube: вероятно, речь идет об основном аккаунте на английском языке, у которого сегодня, по статистике Google, 3,71 миллиона подписчиков. У канала RT America, к примеру, судя по тому же Google, более миллиона подписчиков.

"Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже девять миллиардов", — прокомментировала доклад комитета главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В целом RT уже несколько лет остается первым международным информационным телеканалом по числу просмотров на YouTube. Согласно актуальным данным Google на 8 октября, на всех 11 каналах RT более 9,5 миллиарда просмотров и 14,94 миллиона подписчиков.

Доклад о "российском вмешательстве"

В США уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Расследование по этому делу вел спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса. Обвинения как во вмешательстве, так и в связях Дональда Трампа с Москвой, опровергали и в Белом доме, и в Кремле.
Российская сторона называла их бездоказательными, а Трамп — "охотой на ведьм".
Спустя два года Мюллер завершил следствие, подтвердив обвинения во влиянии на выборы. При этом он не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
Сегодня комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
18 января 2018, 18:59РИА Новости
Симоньян ответила на обвинения США о влиянии RT на зарубежную аудиторию
6916850516
Обсудить 14
Медиавойнытелеканал RTРоссияСША
Популярные комментарии
RT - единственная платформа в мире которая не продается и не покупается ! Симоньян браво ! Подписан и поклоняюсь!!!! Не подведите !!!!
9 октября, 03:29
Vladimir Eremin
5320015
Раз они так нервничают и столько внимания уделяют RT, значит им не приятно и больно: "Россия сегодня" разоблачает их ложь и обман, выводит лживые и продажные СМИ Запада на "чистую воду". Браво Симонян! Вот так их, в самое темечко!!!!
9 октября, 06:52
Евстафий Погорелый
900004
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