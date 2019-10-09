Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

"У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, то здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН. Это специальные "ооновские" визы, которые выдаются для того, чтобы представители стран приезжали на официальные мероприятия ООН — не с какими-то другими целями в США, не в рамках двустороннего обмена. Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может", - заявил Вершинин в интервью газете "Известия".