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РИА Новости

Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

01:45 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, но это выбор не России, так как визовую войну развязали США. По его словам, "симметричность ответа (со стороны РФ - ред.) – тоже вариант".

"У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, то здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН. Это специальные "ооновские" визы, которые выдаются для того, чтобы представители стран приезжали на официальные мероприятия ООН — не с какими-то другими целями в США, не в рамках двустороннего обмена. Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может", - заявил Вершинин в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что теперь российская сторона, возможно, будет строже относиться к визовым запросам, с которыми обращается американская сторона при необходимости посещения РФ.
На прошлой неделе, когда выяснилось, что Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участи в работе Первого комитета ГА ООН, первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перевести работу комитета в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос виз. Дипломат также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
7 октября, 19:19РИА Новости
В США назвали вопрос с визами для российской делегации в ООН двусторонним
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Сергей ВершининРоссияСШАВ мире
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