ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год, опубликованном в среду Всемирным экономическим форумом.

Первое место в рейтинге занял Сингапур, который опережает остальные государства по многим показателям. на втором месте США, на третьем - Гонконг. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды и Швейцария.

Россия в рейтинге в этом году осталась на прежних позициях, несмотря на то, что общий показатели основных параметров страны немного выросли, поднявшись с 65,6 до 66,7. В частности, улучшилась ситуация с безопасностью, развитием транспорта и инфраструктуры, повысилась макроэкономическая стабильность, поднялись показатели инноваций и в целом динамичности бизнеса.

Значительного роста в рейтинге 2019 года достигла ЮАР, поднявшись сразу на семь пунктов. Саудовская Аравия поднялась на три позиции, Нидерланды и Гонконг на две и четыре позиции соответственно. Значительные потери в конкурентоспособности в этом году оказались у Индии, которая сместилась вниз на десять пунктов. Венесуэла, на фоне продолжающегося в стране кризиса, также потеряла шесть пунктов, заняв 133-е место в рейтинге, в который включена 141 страна.

Эксперты ВЭФ отмечают, что за десятилетие, которое прошло с момента последнего экономического кризиса, страны преодолели рецессию, но большинство из них не смогли наладить активный рост производства. В целом, по мнению аналитиков, глобальная экономика плохо подготовлена к новому возможному обвалу, и правительствам необходимо вкладывать больше средств в развитие исследований, улучшение навыков рабочей силы, создание новой инфраструктуры и интегрирование новых технологий в производство.

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он составлен из 12 показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.