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РИА Новости

В Эквадоре число задержанных в ходе протестов выросло до 570 человек

19:24 08.10.2019
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CC0 / PatoSan / Кито, Эквадор
Кито, Эквадор
CC0 / PatoSan /
Кито, Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Число задержанных в Эквадоре в ходе протестов выросло до 570 человек, сообщил помощник президента Хуан Себастьян Ролдан.
Ранее сообщалось о 477 задержанных.
"На сегодня задержаны 570 человек за порчу частного и государственного имущества, за блокировку движения на дорогах или насилие в отношении других людей", - написал Ролдан в Twitter.
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"Суд и прокуратура должны предпринять действия, чтобы остановить волну преступности", - добавил он.
Первого октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.
В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией, были задержаны сотни человек. Манифестации продолжаются.
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