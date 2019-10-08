В Эквадоре число задержанных в ходе протестов выросло до 570 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Число задержанных в Эквадоре в ходе протестов выросло до 570 человек, сообщил помощник президента Хуан Себастьян Ролдан.
Ранее сообщалось о 477 задержанных.
"На сегодня задержаны 570 человек за порчу частного и государственного имущества, за блокировку движения на дорогах или насилие в отношении других людей", - написал Ролдан в Twitter.
"Суд и прокуратура должны предпринять действия, чтобы остановить волну преступности", - добавил он.
Первого октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.
В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией, были задержаны сотни человек. Манифестации продолжаются.