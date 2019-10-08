В РПЦ верят в восстановление единства русского присутствия в Европе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду, что три "параллельные" юрисдикции Московского патриархата в Западной Европе рано или поздно пойдут на сближение и русское церковное присутствие в этом регионе "обретет единство".

Священный Синод РПЦ в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре, рассмотрев обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, принял их в состав Московского патриархата.

В постановлении Синода, в частности, говорится о том, чтобы "призвать архиереев, клириков и мирян всех епархий Московского патриархата в Западной Европе, включая епархии Патриаршего экзархата Западной Европы, епархии Русской зарубежной церкви и Архиепископию, к плодотворному взаимодействию". Также отмечается, что "каноническое усовершенствование присутствия Московского патриархата в Западной Европе, ныне представленного несколькими церковными структурами, требует дальнейшего обсуждения с участием всех заинтересованных сторон".

Комментируя РИА Новости это положение решения Синода, заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "в перспективе, конечно, надо думать о едином представительстве Русской православной церкви в Западной Европе".

"Несомненно, что с канонической точки зрения это было бы желательно. Такую тройственность русского церковного присутствия трудно оправдать канонами православной церкви", - сказал священнослужитель.

Он пояснил, что нынешняя ситуация представляет собой результат трагических событий, имевших место в XX веке, - революции, гражданской войны, гонений на церковь и "массового беженства" в странах Европы.

Представитель РПЦ затруднился сказать, когда начнутся процессы интеграции трех частей русского церковного присутствия на Западе. При этом Балашов напомнил, что в 2003 году патриарх Алексий Второй уже предлагал создать единую митрополию, в которую вошли бы Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), приходы Московского патриархата и приходы Архиепископии в Западной Европе. Однако тогда этот проект не был реализован, хотя он встретил "немалую поддержку среди православных христиан Западной Европы".

"Мы сейчас не назначаем никаких времен и сроков, когда начнется сближение между тремя русскими церковными юрисдикциями в Западной Европе, но верим, что рано или поздно это произойдет и они объединятся. Надо учитывать не только канонические основания, которые, конечно, говорят о том, что им надо объединиться, но надо учитывать и человеческий фактор, надо исходить из пастырских соображений. И с большой любовью и с терпением стремиться к тому, чтобы русское церковное присутствие в Западной Европе обрело единство", - сказал Балашов.