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РИА Новости

Роскомнадзор рассказал о влиянии IT на методы вмешательства в дела России

17:47 08.10.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Методы иностранного вмешательства во внутренние дела России дополняются широкими возможностями информационных технологий, включая мессенджеры и соцсети, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин.
"Данные (о вмешательстве - прим. ред.) были подтверждены по факту. Технологии воздействия в настоящее время дополняются широкими возможностями информационных технологий, включая социальные сети, мессенджеры и так далее. Мы должны не только на государственном уровне, но и на уровне общественных организаций обеспечить безусловное соблюдение российских законов", - сообщил Субботин на плановом заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
С мая по сентябрь мониторинговая группа комиссии с участием ЦИК, МИД, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и Общественной палаты работала над изучением вмешательства извне в период российских выборов.
Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Информация о нарушениях была направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.
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