Роскомнадзор рассказал о влиянии IT на методы вмешательства в дела России

"Данные (о вмешательстве - прим. ред.) были подтверждены по факту. Технологии воздействия в настоящее время дополняются широкими возможностями информационных технологий, включая социальные сети, мессенджеры и так далее. Мы должны не только на государственном уровне, но и на уровне общественных организаций обеспечить безусловное соблюдение российских законов", - сообщил Субботин на плановом заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.