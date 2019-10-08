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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

17:42 08.10.2019 (обновлено: 17:44 08.10.2019)
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10 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция не тему: "Опасная формула: момент истины для Зеленского". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга МАКЕЕВА;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Согласование Киевом "формулы Штайнмайера", предусматривающей порядок реализации Минских соглашений, ожидаемо вызвало волну протестов со стороны национал-радикалов. Самые массовые акции ожидаются 14 октября, когда националисты отмечают день создания Украинской повстанческой армии (УПА). На этот раз они грозят чуть ли не восстанием. В то же время представители полка "Азов" отправились в зону боевых действий, чтобы торпедировать процесс разведения сторон.
Высокая поддержка со стороны населения Украины (76%) и главных внешнеполитических партнеров дает возможность президенту Владимиру Зеленскому решительно пресечь все попытки сорвать мирный процесс. Но способны ли президент и его команда проявить характер и политическую волю? Это выяснится в ближайшие дни.

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