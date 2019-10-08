Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга МАКЕЕВА;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Согласование Киевом "формулы Штайнмайера", предусматривающей порядок реализации Минских соглашений, ожидаемо вызвало волну протестов со стороны национал-радикалов. Самые массовые акции ожидаются 14 октября, когда националисты отмечают день создания Украинской повстанческой армии (УПА). На этот раз они грозят чуть ли не восстанием. В то же время представители полка "Азов" отправились в зону боевых действий, чтобы торпедировать процесс разведения сторон.
Высокая поддержка со стороны населения Украины (76%) и главных внешнеполитических партнеров дает возможность президенту Владимиру Зеленскому решительно пресечь все попытки сорвать мирный процесс. Но способны ли президент и его команда проявить характер и политическую волю? Это выяснится в ближайшие дни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга МАКЕЕВА;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Согласование Киевом "формулы Штайнмайера", предусматривающей порядок реализации Минских соглашений, ожидаемо вызвало волну протестов со стороны национал-радикалов. Самые массовые акции ожидаются 14 октября, когда националисты отмечают день создания Украинской повстанческой армии (УПА). На этот раз они грозят чуть ли не восстанием. В то же время представители полка "Азов" отправились в зону боевых действий, чтобы торпедировать процесс разведения сторон.
Высокая поддержка со стороны населения Украины (76%) и главных внешнеполитических партнеров дает возможность президенту Владимиру Зеленскому решительно пресечь все попытки сорвать мирный процесс. Но способны ли президент и его команда проявить характер и политическую волю? Это выяснится в ближайшие дни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/