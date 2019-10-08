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РИА Новости

Представители США и Белоруссии обсудили шаги для обмена послами

17:38 08.10.2019
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© РИА Новости / Иван РудневЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко во вторник в Минске обсудил с директором офиса по делам Восточной Европы госдепартамента США Брэдом Фреденом шаги для обмена послами, сообщила пресс-служба американской дипмиссии в республике.
Уточняется, что представитель Госдепа прибыл в Минск для участия в международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в белорусской столице.
"Господин Фреден также встретился с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября. Он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Позднее МИД Белоруссии отметил, что вопрос находится в технической плоскости, процедуры обмена главами диппредставительств займут определенное время. В октябре временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур в интервью белорусскому порталу tut.by заявила, что посол США в лучшем случае приедет работать в Белоруссию весной, но возможно, что процедура его назначения займет и больше времени.
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В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.
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