Представители США и Белоруссии обсудили шаги для обмена послами

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко во вторник в Минске обсудил с директором офиса по делам Восточной Европы госдепартамента США Брэдом Фреденом шаги для обмена послами, сообщила пресс-служба американской дипмиссии в республике.

Уточняется, что представитель Госдепа прибыл в Минск для участия в международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в белорусской столице.

Господин Фреден также встретился с заместителем Министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью. #minskdialogue #Belarus @BelarusMID @BelarusMFA pic.twitter.com/FxqUeUB3ur — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 8 октября 2019 г.

"Господин Фреден также встретился с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября. Он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Позднее МИД Белоруссии отметил, что вопрос находится в технической плоскости, процедуры обмена главами диппредставительств займут определенное время. В октябре временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур в интервью белорусскому порталу tut.by заявила, что посол США в лучшем случае приедет работать в Белоруссию весной, но возможно, что процедура его назначения займет и больше времени.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.