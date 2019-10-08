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РИА Новости

Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Певцовым

16:53 08.10.2019
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16 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом России Дмитрием ПЕВЦОВЫМ, приуроченная к 35-летнему юбилею сценической деятельности.
На протяжении этих лет Дмитрий Певцов радует каждого своей бесподобной игрой в театре и кино. Его знают как исполнителя песен, чей голос любим, а искренность проникает в каждое сердце и берет за душу.
В ходе встречи Дмитрий Певцов исполнит несколько произведений из своего репертуара, с которым он выступит 2-3 ноября на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

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