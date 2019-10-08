Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Певцовым

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16 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом России Дмитрием ПЕВЦОВЫМ, приуроченная к 35-летнему юбилею сценической деятельности.