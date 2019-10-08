Чибис пообещал оказать поддержку кинопроизводству в регионе

"Для нас это не просто культурное событие и возможность пообщаться с интересными творческими людьми, а еще и вопрос развития экономики. Чем больше производств будет на территории Мурманской области, тем больше будет развиваться сервис, больше денег будет приходить в малый и средний бизнес. Наша задача – сделать так, чтобы эта деятельность была более привлекательной", – сказал Чибис.