Чибис пообещал оказать поддержку кинопроизводству в регионе

МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Правительство Мурманской области окажет поддержку кинопроизводству в регионе с учетом, что съемки кино на Кольском полуострове будут способствовать повышению привлекательности области в глазах туристов, а также дадут толчок развитию малого и среднего бизнеса, сообщил губернатор Андрей Чибис на встрече с кинематографистами.
На встречу с главой региона были приглашены кинематографисты, которые уже снимают или готовятся к съемкам фильмов в Мурманской области. Чибис отметил, что Мурманская область становится все более привлекательной для кинопроизводства.
"Для нас это не просто культурное событие и возможность пообщаться с интересными творческими людьми, а еще и вопрос развития экономики. Чем больше производств будет на территории Мурманской области, тем больше будет развиваться сервис, больше денег будет приходить в малый и средний бизнес. Наша задача – сделать так, чтобы эта деятельность была более привлекательной", – сказал Чибис.
Представители киноиндустрии высказали предложение о создании специальной кинокомиссии как единого информационного окна, куда бы могли обратиться за организационной помощью российские и зарубежные съёмочные группы. Кроме того, в нескольких регионах страны уже пробуют вводить финансовые преференции для групп, снимающих кино на их территории. Инструменты используются разные – налоговые льготы, либо рибейт – субсидия на возмещение затрат организациям кинематографии.
Чибис поручил изучить возможности создания кинокомиссии. Кроме того, предполагается разработка инструментов финансовой поддержки кинопроцесса и создания базы кинематографического оборудования Кольского Заполярья.