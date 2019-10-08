В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Двухлетний ребенок получил травмы в результате падения на него шкафа в мебельном центре в Екатеринбурге, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК РФ.

"Восьмого октября в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребенка шкафа", – говорится в сообщении.