В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Двухлетний ребенок получил травмы в результате падения на него шкафа в мебельном центре в Екатеринбурге, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
"Восьмого октября в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребенка шкафа", – говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, проверка проводится на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также обстоятельства ЧП.