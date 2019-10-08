Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T16:27Z
https://ria.ru/20191008/1559547589.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2465a1f5158e2f63970b8d69e50e1fad.jpg
РИА Новости

В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка

16:27 08.10.2019
678
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Двухлетний ребенок получил травмы в результате падения на него шкафа в мебельном центре в Екатеринбурге, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
"Восьмого октября в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребенка шкафа", – говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, проверка проводится на предмет выявления в ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также обстоятельства ЧП.
Футбольные ворота
7 октября, 11:44РИА Новости
В Красноярском крае на школьника упали футбольные ворота
1201021
Обсудить 0
Следственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Циркулярная пила
Врачи в Подмосковье спасли пациента, травмированного циркулярной пилой
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Общественная палата обратится в СЕ по поводу языковой ситуации на Украине
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о ранении годовалого ребенка в одном из московских ТЦ
Молоток судьи
Украинский подросток через суд обязал родителей платить ему алименты
Автомобиль скорой помощи
В ЯНАО рабочий погиб при обрушении на бывшем складе
Сотрудники ФСИН
Экс-начальника колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, обвинили в халатности
Заставка мультсериала Южный парк
Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польская правящая партия обещает не допустить однополых браков и эвтаназии
Слабовидящий
Свыше 2,2 миллиардов человек в мире слепы или имеют нарушения зрения
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуме поддержали ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния