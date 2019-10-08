Сайт "Российской газеты" вновь доступен в Казахстане

Вечером в понедельник казахстанские интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие доступа к сайту "Российской газеты". Проблема сохранялась в течение рабочего дня во вторник. Корреспонденты РИА Новости в Алма-Ате и Нур-Султане не смогли открыть сайт газеты при помощи интернет-сервисов различных провайдеров. Загрузить интернет-страницу удалось лишь после включения VPN, имитирующего подключение из-за рубежа. Заместитель редактора по международной политике издания Павел Дульман в беседе с РИА Новости предположил, что проблемы носят технический характер.