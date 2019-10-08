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РИА Новости

Сайт "Российской газеты" вновь доступен в Казахстане

16:15 08.10.2019
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© Фото : Российская газетаОфис "Российской газеты"
Офис Российской газеты
© Фото : Российская газета
Офис "Российской газеты" . Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости. Доступ к сайту "Российской газеты" восстановлен в Казахстане к вечеру вторника, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в понедельник казахстанские интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие доступа к сайту "Российской газеты". Проблема сохранялась в течение рабочего дня во вторник. Корреспонденты РИА Новости в Алма-Ате и Нур-Султане не смогли открыть сайт газеты при помощи интернет-сервисов различных провайдеров. Загрузить интернет-страницу удалось лишь после включения VPN, имитирующего подключение из-за рубежа. Заместитель редактора по международной политике издания Павел Дульман в беседе с РИА Новости предположил, что проблемы носят технический характер.
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Вчера, 12:31РИА Новости
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