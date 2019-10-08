Красноярский депутат отметила ум и скрупулезность нового главы ФСИН

КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Бывший руководитель регионального управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, назначенный на должность директора ФСИН России, человек умный и скрупулезный и способен "встряхнуть" работу ведомства, считает депутат законодательного собрания региона Елена Пензина.
"Александр Петрович, в отличие от своих предшественников, особо в крае ни с кем не сближался. Сложно давать оценку, опираясь лишь на внутренние ощущения и на общедоступную информацию. Но, тем не менее: неоднократно видела его на заседаниях сессии и могу сказать, что это, безусловно, человек умный, старой закалки, привыкший составлять мнение о ком-то и о чем-то не со слов, а лично", - заявила Пензина.
Собеседница агентства указала, что силовики его уровня сессии заксобрания обычно не посещают. "Из чего я делаю выводы, что ему было важно составить своё мнение о депутатах и чиновниках. Его пребывание в должности руководителя краевого УФСБ ознаменовано рядом громких задержаний", - продолжила депутат.
Пензина отметила, что "фишкой" Калашникова была борьба с коррупцией, и выразила уверенность, что после его отъезда "коррупционные разоблачения не закончатся", потому что он вел ее "достаточно скрупулёзно и настойчиво".
Вчера, 14:26РИА НовостиБиография Александра Калашникова
"На новом месте могу лишь пожелать ему такой же вдумчивости и настойчивости. Не секрет, что ведомство исполнения наказаний нуждается в справедливости. Достаточно сложная и не менее закрытая, нежели ФСБ, структура, со своими традициями и укладом. Ряд из которых пора встряхнуть и пересмотреть", - подчеркнула Пензина.
Калашников с июня 2011 года по май 2017 года был начальником управления ФСБ России по республике Коми, после чего занял должность руководителя регионального управления ФСБ России по Красноярскому краю. Он сменил Геннадия Корниенко, который возглавлял ФСИН с 2012 года.