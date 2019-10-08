Красноярский депутат отметила ум и скрупулезность нового главы ФСИН

КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Бывший руководитель регионального управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, назначенный на должность директора ФСИН России, человек умный и скрупулезный и способен "встряхнуть" работу ведомства, считает депутат законодательного собрания региона Елена Пензина.

"Александр Петрович, в отличие от своих предшественников, особо в крае ни с кем не сближался. Сложно давать оценку, опираясь лишь на внутренние ощущения и на общедоступную информацию. Но, тем не менее: неоднократно видела его на заседаниях сессии и могу сказать, что это, безусловно, человек умный, старой закалки, привыкший составлять мнение о ком-то и о чем-то не со слов, а лично", - заявила Пензина.

Собеседница агентства указала, что силовики его уровня сессии заксобрания обычно не посещают. "Из чего я делаю выводы, что ему было важно составить своё мнение о депутатах и чиновниках. Его пребывание в должности руководителя краевого УФСБ ознаменовано рядом громких задержаний", - продолжила депутат.

Пензина отметила, что "фишкой" Калашникова была борьба с коррупцией, и выразила уверенность, что после его отъезда "коррупционные разоблачения не закончатся", потому что он вел ее "достаточно скрупулёзно и настойчиво".

"На новом месте могу лишь пожелать ему такой же вдумчивости и настойчивости. Не секрет, что ведомство исполнения наказаний нуждается в справедливости. Достаточно сложная и не менее закрытая, нежели ФСБ, структура, со своими традициями и укладом. Ряд из которых пора встряхнуть и пересмотреть", - подчеркнула Пензина.